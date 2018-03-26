У Китаї створюють літак, який схожий на бджолу

Вчені Китайського науково-дослідницького інституту створюють літак змінюваної конфігурації, надихнувшись будівлею тіла бджоли. Про це повідомляє Сіньхуа.

Розробники літака мають намір за рахунок змінюваної конфігурації знизити опір у польоті і таким чином підвищити паливну ефективність. За словами конструктора Ху Готун, аерокосмічний літальний апарат, який вилітатиме за межі атмосфери, під час зворотнього входження в атмосферу буде тимчасово переходити у режим інерційного польоту.

"Ми черпали натхнення в будові черевця бджіл, яке дозволяє їм вільно згинатися і контролювати напрям польоту", - розповів Ху Готунь.

Взявши за основу гнучку будову бджолиного черевця, конструктори розробили носовий обтічник, який змінюється на різних стадіях польоту. Під час випробувань вони виявили, що змінюваний носовий обтічник дозволяє знизити аеродинамічний опір на понад 20%.

"Зниження аеродинамічного опору дозволяє підвищити ефективність використання палива, що, своєю чергою, має велике значення для комерційного аерокосмічного ринку", - зазначив Ху Готуна.