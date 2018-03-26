У Львові представили виставку керамічних рукотворів

Експозиція «КераМіка» складена з робіт Степана Андрусіва, Василя Боднарчука, Олександра Волошенка, Олега Малишка, Сергія Соболя, Ігоря Ходи, Божени Голець, Ксенії Жижій, Соломії Кишкан, Ліди Федюшко, Тетяни Костів, Наталі Пігули, Валерія Саміенка, Надії Собко, Дмитра Тюфтіна та Ангеліни Шніцер, і це відомі й досвідчені та зовсім молоді майстри. А демонструють виставку творів викладачів та студентів кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв у галереї ЛНАМ «Пори року», що на вул. Вірменській, 23.

Не таємниця, що люди досі сприймають кераміку здебільшого як щось суто ужиткове або, як жартують художники-керамісти, як… «горщики». Натомість виставка в арт-просторі «Пори року» вкотре доводить, що кераміка загалом і львівська зокрема – це універсальна мистецька техніка, яка (звісно, за наявності таланту, доброї освіти та у майстерних руках) може поєднувати в собі принципи об’ємної пластики (скульптури), графіки та живопису.

У показі «КераМіка» представлені дуже гарні живописні, графічні роботи, пейзажі та натюрморти, які досить потужно «звучать» у керамічних картинах. І біля кожної з них доречно затриматися, аби заглибитися в сюжет, порозмірковувати, порозгадувати, зрештою – насолодитися композицією та чудовими фактурами, а ще – неймовірним колористичним вирішенням.

Принагідно зазначу, що на виставці представлені й ужиткові речі, але «горщиками» їх точно не назвеш!

Хто не вірить, може перевірити – виставка «КераМіка» у галереї «Пори року» чинна до 27 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.