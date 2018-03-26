У Литві вважають, що РФ може спробувати впливати на президентські вибори у країні

Литовська розвідка вважає, що Росія може спробувати вплинути на вибори президента Литви в наступному році і використовувати для цього кібероперації. Про це йдеться в оприлюдненій Департаментом державної безпеки Литви і військовою розвідкою традиційній оцінці загроз, передає ЄП з посиланням на портал Delfi.

"Цілком ймовірно, що російські хакери намагатимуться вплинути на вибори, які будуть проходити в Литві", - йдеться у документі.

У звіті говориться, що останнім часом "російські розвідувальні служби особливо цікавилися виборами президента Литви, наміченими на 2019 рік".

Литовські служби звернули увагу на те, що на результати виборів в інших країнах Москва намагалася вплинути, "поширюючи дезінформацію і пропаганду через ЗМІ, соціальні мережі, за допомогою кібернетичних операцій".

"Цілком ймовірно, що з наближенням виборів президента Литви, Європарламенту і рад самоврядувань Литви 2019 року Росія спробує отримати чималий вплив на політичні та суспільні процеси в Литві, постарається, щоб сприятливі для неї політичні сили висували кандидатів на виборах і отримали своїх представників в органах влади", - йдеться в документі.

У минулому році литовська розвідка повідомила, що через вибори у Сейм 2016 року російські розвідслужби особливо намагалися зібрати інформацію про внутрішньополітичні процеси, вербували на території Росії жителів Литви, у яких навіть немає можливостей в плані розвідки, однак про втручання у вибори згадок не було.