У Мінську погодили нову "тишу" на Донбасі з 30 березня

Тристороння контактна група домовилася про встановлення чергового перемир'я з 30 березня. Про це йдеться у поширеному ОБСЄ в понеділок, 26 березня, прес-релізі.

"Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей... знову підтвердила свою повну прихильність всеосяжному, стійкому і необмеженому припиненню вогню починаючи з 30 березня 2018 року о 00 годині 01 хв. (за київським часом)", - йдеться у заяві.

Учасники ТКГ зазначили позитивний вплив перемир'я згідно з домовленостями від 2 березня 2018 року і підкреслили важливість забезпечення миру і спокою для населення в період майбутніх пасхальних свят.

Було зроблено акцент на важливості дотримання відповідних розпоряджень про припинення вогню і ефективне використання дисциплінарних заходів у разі його порушень, недопущенні просування бойових сил і розвідувальних місій; запобіганню вогню у відповідь. При цьому суворо заборонені стрільба в населених пунктах і з них, присутність і використання важкої зброї в населених пунктах і поблизу них, обстріл цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні і громадські приміщення.

Як повідомлялося, 25 березня бойовики російсько-окупаційних військ 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО.