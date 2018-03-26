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Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч

У Москві помер колишній глава "МММ" Мавроді

26 березня, 2018 - 15:17
Фото з відкритих джерел

У Москві (РФ) на 63-му році життя помер організатор відомої фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді. У ніч проти понеділка, 26 березня, його шпиталізували з автобусної зупинки, потім викликали швидку, він скаржився на слабкість і біль у серці, але лікарям не вдалося його врятувати, передає "ВВС Україна".

Мавроді був засновником скандально відомої фінансової піраміди "МММ". У 2007 році його ув'язнили за шахрайство на 4,5 роки. Коли йому винесли вирок, майже весь термін він уже відбув у СІЗО.

"МММ" вважають найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю збитків.

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