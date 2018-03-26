У Мозамбіку внаслідок ДТП загинуло щонайменше 23 людини

Щонайменше 23 людини загинуло і близько 30 постраждало вчора ввечері, коли легковий автомобіль в'їхав в групу людей, яка перебувала на національній трасі номер 4, недалеко від регіону Кабрал столиці Мозамбіку Мупуто.

Про це повідомляє ABC news з посиланням на агентство Assosiated Press.

За словами поліції, на місці загинула 21 людина, ще двоє померли в лікарні.

"Ймовірно, це ДТП, вчинене легковим автомобілем, є найбільшим за кількістю жертв в країні. Постраждали близько 50 осіб", - повідомив пресі начальник управління дорожнього руху Пауло Ланга.

П.Ланга зазначив, що автомобіль був повністю понівечено після того, як збив кілька загороджень і врешті-решт зупинився між опор пішохідного моста.

Офіцер поліції також додав, що причини події поки не виявлені, але, за словами очевидців, водій автомобіля спробував сховатися на машині після бійки в найближчому барі.