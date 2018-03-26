У Нідерландах відкрили меморіал "Зв'язок", присвячений жертвам катастрофи рейсу МН17

У нідерландському місті Ейндховен відкрили меморіал "Зв'язок", присвячений жертвам катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Донбасом. Про це повідомляє посольство України в Нідерландах в Twitter.

"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!" – йдеться в повідомленні.

У церемонії відкриття взяли участь родичі загиблих і чиновники.

Меморіал створений за ініціативою фонду Walk-for-298.

Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap — UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий російською системою "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області. В результаті загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість - громадяни Нідерландів.