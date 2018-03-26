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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

У Нідерландах відкрили меморіал "Зв'язок", присвячений жертвам катастрофи рейсу МН17

26 березня, 2018 - 09:45
Фото з Twitter UKR Embassy in NLD

У нідерландському місті Ейндховен відкрили меморіал "Зв'язок", присвячений жертвам катастрофи літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над Донбасом. Про це повідомляє посольство України в Нідерландах в Twitter.

"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!" – йдеться в повідомленні.

У церемонії відкриття взяли участь родичі загиблих і чиновники.

Меморіал створений за ініціативою фонду Walk-for-298.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий російською системою "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області. В результаті загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість - громадяни Нідерландів.

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