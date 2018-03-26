У Нобелівському комітеті спростували міф про погані оцінки Ейнштейна

Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн отримував хороші оцінки з математики у старшій школі.

Про це повідомив комітет Нобелівської премії на своїй сторінці у Twitter.

«Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн відмінно освоїв математику в старшій школі», — йдеться в повідомленні.

В якості доказу комітет премії оприлюднив фото атестату з оцінками Ейнштейна.

Contrary to a widespread myth, @AlbertEinstein was good at mathematics in high school. This certificate of maturity was issued to Einstein at the age of 17. In the scoring, six = highest, 1 = lowest grade. The photo was taken the very same day he received his grades in 1896. pic.twitter.com/DSw4efrEdU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 26 марта 2018 г.

«Цей атестат про зрілість був виданий Ейнштейну в віці 17 років. Де шість балів — найвищий, 1 — найнижчий. Фотографія була зроблена в той же день, коли він отримав свої оцінки в 1896 році», — додали в комітеті.

У атестаті зафіксовано, що з точних предметів у вченого був найвищий бал.

Також у Ейнштейна була тільки одна трійка, з французької мови.