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У Нобелівському комітеті спростували міф про погані оцінки Ейнштейна

26 березня, 2018 - 15:36
Фото з відкритих джерел

Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн отримував хороші оцінки з математики у старшій школі.

Про це повідомив комітет Нобелівської премії на своїй сторінці  у Twitter.

«Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн відмінно освоїв математику в старшій школі», — йдеться в повідомленні.

В якості доказу комітет премії оприлюднив фото атестату з оцінками Ейнштейна.

Contrary to a widespread myth, @AlbertEinstein was good at mathematics in high school.

This certificate of maturity was issued to Einstein at the age of 17. In the scoring, six = highest, 1 = lowest grade. The photo was taken the very same day he received his grades in 1896. pic.twitter.com/DSw4efrEdU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 26 марта 2018 г.

«Цей атестат про зрілість був виданий Ейнштейну в віці 17 років. Де шість балів — найвищий, 1 — найнижчий. Фотографія була зроблена в той же день, коли він отримав свої оцінки в 1896 році», — додали в комітеті.

У атестаті зафіксовано, що з точних предметів у вченого був найвищий бал.

Також у Ейнштейна була тільки одна трійка, з французької мови.

Джерело: День

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