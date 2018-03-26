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У Польщі затримали російського шпигуна, - ЗМІ

26 березня, 2018 - 12:53
Фото Wyborcza

Польські ЗМІ у понеділок, 26 березня, повідомили про затримання співробітниками Агентства внутрішньої безпеки підозрюваного у шпигунстві на користь Російської Федерацівї. За даними TVP Info, підозрюваний цікавився діяльністю Міністерства енергетики, передає "ЄП".

Ім’я затриманого - Марек В. Він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві.

Зазначається, що дії агентства безпеки узгоджувались зі спецслужбами інших країн Європейського Союзу.

Інформацію про затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Як повідомляє Onet.pl, затримання відбулось 23 березня. Підозрюваного арештували на три місяці.

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв викликаний в МЗС Польщі. Чи пов'язано це із затриманням шпигуна - наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

Джерело: Європейська правда

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