У Росії підтвердили загибель 64 людей внаслідок пожежі в Кемерові

Кількість загиблих при пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерові досягла 64 людей. Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ на сторінці в Telegram.

"На даний момент підтверджено загибель 64 людей при пожежі в торговому центрі в Кемерові", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що наразі правоохоронці вже впізнали 15 загиблих.

За інформацією глави МНС Росії Володимира Пучкова, зниклими безвісти залишаються близько десяти осіб. Понад 40 людей постраждали, 10 з них залишаються в лікарнях міста.

Як повідомляє "ТАСС" з посиланням на Пучкова, тління в завалах у згорілому ТЦ перейшло в активну фазу, у зв'язку з чим йде задимлення.

"На жаль, у результаті наявності багатошарових перекриттів тління в завалах перейшло в активну фазу", - Зазначив Пучков.

Зазначається, що на даний момент рятувальники МНС і слідчі обстежили чотири поверхи згорілого ТЦ. Повідомляється, що проводиться перевірка приміщень будівлі на стійкість перекриттів, так як спостерігається провисання, а частини каркаса будівлі нестійкі. На місці пожежі працюють понад 840 осіб.

Пожежа в торгово-розважальному центрі в Кемерові почалася вдень 25 березня. За даними МНС, займання виникло на четвертому поверсі, де перебували кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. Пізніше в Слідкомі РФ повідомили, що у справі про пожежу в Кемерові затримали чотирьох осіб.