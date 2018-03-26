У Тернополі пройшла багатотисячна Хресна хода (фото)

25 березня центральними вулицями Тернополя пройшов Хресний хід, який традиційно розпочався від Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. 80-тикілограмовий дерев’яний хрест несли представники духовенства, влади, молодіжних спільнот та громадських організацій, а також волонтери, військовослужбовці. На молитовних стаціях читали уривки зі Святого Письма, роздумували над страстями Христовими. За різними підрахунками, у хресній ході взяли участь близько 20 тисяч вірян.

На одній з стацій хрест несли військовослужбовці, добровольці, військові капелани. Серед них - військовий священик тернопільської окремої артилерійської бригади отець Володимир Андрухів, який два попередніх роки не зміг долучитися до Хресної ходи, бо перебував у зоні АТО.

«Починаючи з 2015 року на фронті з перервами був півтора року», – розповідає військовий священик (капелан) тернопільської окремої артилерійської бригади отець Володимир Андрухів. – «Долучатися до Хресної ходи – це дуже важливо для кожної людини. Ісус Христос був розп’ятий на хресті за наші гріхи, тобто для того, щоб врятувати світ. Кожен побожний християнин повинен пройти під час Хресної ходи той земний шлях – ті стації, які пройшов Христос за наші гріхи. Ми повинні каятися, попросити пробачення. Я завжди кажу військовослужбовцям: де би ви не були, якщо є можливість, приходьте до церкви. Під час Великого посту ми повинні посповідатися, причащатися, читати молитви і просити прощення».

«Віра до Бога і любов до України вкладається в дітей під час участі у Хресній ході. Найважливіший метод виховання дітей – це власний приклад. Тому дуже важливо сім’єю долучатися до релігійних та загальнодержавних заходів», – наголошує мама семи дітей, керівник гурту «Великодні зернятка» Оксана Гребеняк. – «У Хресній ході щороку беремо участь. Такі заходи об’єднують сім’ю, країну. Бо сім’я це зернинка, краплинка нації. Як ріка черпає свою життєдайну силу з маленьких джерел, так само держава, нація складається з маленьких сімей, родин і відповідно формується».

На Театральному майдані відбулося покладення квітів перед хрестом і меморіалом Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули на сході, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора