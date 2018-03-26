У Зімбабве виборців ідентифікуватимуть за відбитками пальців

Уряд Зімбабве оголосив, що підписав контракт з американською компанією Ipsidy для поставки техніки, яка ідентифікує виборців за відбитками пальців.

Зроблено це для того, щоб виключити дублювання голосуючих на майбутніх виборах у 2018 році, повідомляє The Next Web.

Апаратне і програмне рішення для усунення дублювання, яке буде поставлятися компанією Ipsidy, буде включати в себе автоматизовану систему ідентифікації відбитків пальців AFIS. Компанія Ipsidy була обрана після міжнародного тендеру на надання послуг з публікації бюлетенів для голосування. Контракт був підписаний і підписаний зімбабвійських виборчою комісією.

"Ми дуже раді тому, що ЦВК Зімбабве вибрав цей варіант серед усіх конкурентів в рамках тендера. Ця нагорода є визнанням ефективності і цінності платформи Ipsidy на африканському ринку виборів", - заявив Томас Сок, головний технічний директор Ipsidy.

Компанія займеться складанням списку виборців, грунтуючись на їх відбитках пальців. Також Ipsidy забезпечить міжнародний стандарт для бюлетенів. Це допоможе виключити повторне голосування.

Контракт з Ipsidy підписаний через кілька місяців після того, як екс-президент Роберт Мугабе пішов з посади президента Зімбабве після кількох десятиліть на цій посаді. Раніше Мугабе звинувачували в маніпулюванні виборами, щоб залишитися на посаді президента.