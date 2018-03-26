Україна готувалась до видворення дипломатів РФ з України, - Клімкін

Україна певний час готувалась до висилки російських дипломатів з України, але зробила це скоординовано із західними партнерами.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
"Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти", - заявив Клімкін.
Також Клімкін зазначив, що російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи і тому від російської газової залежності треба позбавлятись.
Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.
Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.