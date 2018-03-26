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Україна готувалась до видворення дипломатів РФ з України, - Клімкін

26 березня, 2018 - 19:34
Фото Reuters

Україна певний час готувалась до висилки російських дипломатів з України, але зробила це скоординовано із західними партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти", - заявив Клімкін.

Також Клімкін зазначив, що російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи і тому від російської газової залежності треба позбавлятись.

Джерело: День

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