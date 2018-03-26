Україна втратила 18,6% ВВП через російську агресію, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що через тимчасову окупацію Російською Федерацією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей країна втратила 3,6% та 15% ВВП відповідно. Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Порошенко додав, що через агресію РФ у Криму Україна втратила також 80% своїх нафтогазових покладів в Чорному морі та 10% портової інфраструктури.

"Через окупацію частини Донбасу ми недорахувалися 15% ВВП, 25% промисловості, майже чверті товарного експорту. На окупованій території залишилося близько ста шахт, активи банків майже на 5 мільярдів доларів. Це те, що ми втратили під час війни, через бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Водночас Порошенко наголосив, що завдяки Угоді про асоціацію з Європейським союзом Україна знайшла альтернативу російському ринку.

"На десятки відсотків зростає наш експорт в країни ЄС та наших інших міжнародних партнерів", - написав він.