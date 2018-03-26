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Україна висилає 13 російських дипломатів, - Порошенко

26 березня, 2018 - 16:22
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з української території 13 російських дипломатів через справу про отруєння колишнього шпигуна Сергія Сприпаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Про це глава держави повідомив у понеділок, 26 березня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені",- йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що РФ вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя.

"Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі", - додав він.

"Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій. Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права", - заявив Порошенко.

Джерело: День

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