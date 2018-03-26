Україна знайшла спосіб змусити "Газпром" заплатити, - Петренко

Міністерство юстиції України розробило план, який допоможе забезпечити виплату російським монополістом "Газпромом" "Нафтогазу України" $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Що стосується активів на території інших країн, у нас вже є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника", - сказав він.

Міністр юстиції нагадав, що 100 млн грн вже стягнуто з "Газпрому" в державний бюджет України.

"У "Газпрому" дуже багато активів, і ми про них знаємо, ми їх ідентифікували... нам відомо, в яких країнах є найбільша кількість активів. Вони більш ніж покривають борг, який є у "Газпрому" перед "Нафтогазом". Процес виконання такого рішення досить простий і чіткий", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" за транзитним позовом і з урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку зобов'язав російську сторону виплатити НАК 2,56 млрд доларів.