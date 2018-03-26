Українці несуть квіти до посольства Росії через трагедію у Кемерово

26 березня, 2018 - 20:53
У Києві до посольства Росії, що на Повітрофлотському проспекті, принесли квіти, ікони та іграшки.
Люди висловлюють співчуття через трагедію у Кемерово, яка забрала життя щонайменше 64 людей, передає УНН.
Огорожу біля посольства українці прикрасили квітами, а також залишили листи зі словами співчуття.
Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Серед загиблих є діти, десятки людей оголошені зниклими без вісті.
Джерело: УНН