Українці несуть квіти до посольства Росії через трагедію у Кемерово

У Києві до посольства Росії, що на Повітрофлотському проспекті, принесли квіти, ікони та іграшки.

Люди висловлюють співчуття через трагедію у Кемерово, яка забрала життя щонайменше 64 людей, передає УНН.

Огорожу біля посольства українці прикрасили квітами, а також залишили листи зі словами співчуття.

Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Серед загиблих є діти, десятки людей оголошені зниклими без вісті.