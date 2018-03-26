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Українці вибороли два "золота" міжнародного турніру зі стрільби

26 березня, 2018 - 21:50
Фото SPORTARENA.com / Олег Царьков

Українські стрілки виграли дві золоті медалі на міжнародному турнірі "34th ISAS 2018", що проходить у Дортмунді, інформує УНН.

Наші Анна Ільїна та Олег Царьков стали кращими у стрільбі на 10 м з пневматичної гвинтівки.

Вони набрали 497,8 очок, що на 1,4 бала більше, ніж найближчих переслідувачів з Італії.

Окрім того, Катерина Зеленська та Олег Омельчук виграли змагання зі стрільби на 10 м з пневматичного пістолета. В їх активі 471,3 очок. На 0,6 балів менше отримали представники Італії.

Трійку кращих замкнули французи.

Джерело: УНН

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