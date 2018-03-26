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"Укрнафтобуріння" на Харківщині освоїло нову свердловину глибиною в 4,5 км

26 березня, 2018 - 11:40
Фото oilreview.kiev.ua

Компанія "Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні – освоїла на Харківщині нову свердловину №44 глибиною в 4,5 км. Термін буріння і кріплення склав 126 днів, що стало рекордним показник компанії для свердловини такої глибини, йдеться в прес-релізі компанії.

Початковий добовий видобуток природного газу склала 100 тис. куб. м, конденсату - 7 т.

"За результатами запуску свердловини №44 добовий видобуток газу на Сахалінському родовищі збільшилася до 1 850 тис. куб. м. У рамках наших планів збільшити видобуток газу на 50% в 2018 році ми почнемо буріння ще двох свердловин найближчим часом", - зазначив голова правління "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко.

Нагадаємо, що в 2017 році компанія "Укрнафтобуріння" збільшила видобуток газу на 51%, видобуток нафти/конденсату – на 48%.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). Компанія експлуатує 22 газоконденсатні і нафтогазові свердловини. В рамках договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин.

Джерело: День

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