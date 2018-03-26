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В Азовському морі прикордонники затримали судно під прапором РФ

26 березня, 2018 - 13:53
Фото: ДПСУ

Корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря 25 березня затримав риболовецьке судно-порушник під прапором Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

На борту перебував екіпаж з 10 осіб. Їхні особи встановлюються.

"Судно "НОРД" зупинили за 15 миль від Обіточної коси. У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим. Окрім цього члени суднокоманди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ видані в м. Керч", - йдеться у повідомленні.

Наразі судно з командою на борту відконвойовано до порту Бердянська. У ході огляду судна виявлено трал для лову риби та 5 тон морепродуктів.

Нагадаємо, торік українська влада виставила на аукціон судно Сибірський 2112, яке зареєстровано в Росії і арештоване в Одеській області.

Джерело: День

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