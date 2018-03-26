В Індії з'явиться найвища в світі статуя

В Індії тривають роботи з будівництва найвищої в світі статуї.

У статуї-рекордсменці знайде своє втілення образ борця за незалежність, лідера Індійського національного конгресу й одного з авторів Конституції країни Валлабхаі Пателя, передає Turist.ee.

Зводять її посеред штучного озера в штаті Гуджарат. Колосальна конструкція сягатиме182 метрів заввишки. Це на 54 метри вище нинішнього лідера - 128-метрової статуї Будди в китайській провінції Хенань.

Разом із п'єдесталом загальна висота споруди, яку називають статуєю Єдності, становитиме 240 метрів. У конструкції буде використано 5700 т структурованої сталі, яка піде на каркас, 18 500 т арматури, 75 000 м бетону і 22 500 т бронзового листа.

До літа 2017 року пам'ятник було збудовано до колін (59 метрів), а повністю роботи буде завершено протягом 2018 року. На будівництві цілодобово працюють 2400 робітників. Автори й керівники проекту, представники компанії MichaelGravesArchitecture&Design, говорять про те, що всі етапи завершуються в установлені строки та без збоїв.

Загальна вартість появи такого незвичайного пам'ятника оцінюється в 320 млн доларів. На думку прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, монумент підвищить міжнародний авторитет країни і привабить туристів до штату Гуджарат.

Фінансування будівництва відбувається в формі приватно-державного партнерства. Крім грошових внесків, приймався металобрухт, який після переплавки використовувався в самій статуї або допоміжних конструкціях.

Окрім самої статуї, тут також з'явиться готель, конференц-центр, меморіальний сад, туристичний центр.