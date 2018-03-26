В Україні набув чинності закон про зміни до законодавства про платні дороги

В Україні набув чинності закон № 2304-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг" 25 березня.

Закон передбачає, що дороги державного значення можуть передавати на умовах концесії підприємцям для будівництва та експлуатації. Договір про концесію можуть укласти тільки якщо підприємець готовий побудувати нову дорогу (до цього - й у випадку реконструкції чи капітального ремонту). Якщо раніше підприємець міг обрати, будувати дорогу чи займатися її експлуатацію, то цей документ поєднує ці зобов’язання: той, хто будував дорогу, має забезпечити її експлуатацію.

Ухвалюючи рішення про передачу права на будівництво дороги на умовах концесії, Кабмін має встановити характеристики і технічні параметри дороги, орієнтовну вартість її будівництва, передбачувану суму річного доходу підприємця, межі необхідних земельних ділянок, а також визначити, який орган буде займатися передачею цих земель у користування підприємцю. Мають бути ухвалені й умови розриву концесійного договору.

Концесіонер сам визначає порядок оплати проїзду дорогою, проте Кабмін вирішує, який максимальний розмір плати. Підприємець має право на компенсацію запланованого доходу - але не більше 15% суми, передбаченої у договорі.

Для тих, хто не хоче платити за користування дорогою, має бути альтернативний безоплатний шлях. Відповідно до закону, його довжина має не перебільшувати подвійну довжину платного шляху - окрім випадків, коли більш ніж половина платного шляху - це мости, тунелі чи шляхопроводи.

Зазначимо, у законодавстві раніше було передбачено, що “концесія” - це надання підприємцю за певну ціну на певний строк права на створення та використання певного об'єкта за умови, що підприємець бере на себе майнову відповідальність та можливі ризики. При цьому такий підприємець має сплачувати державі згідно з договором так звані “концесійні платежі” за право створення та експлуатації об'єктів.