В Єгипті розпочалися президентські вибори

Вибори президента Єгипту, на яких за пост глави держави боротимуться два кандидати, починаються в понеділок і триватимуть до 28 березня. За посаду глави держави боротимуться нинішній єгипетський президент 63-річний Абдель Фаттах ас-Сісі і 65-річний лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Як зазначає телеканал Euronews, про повторне висунення своєї кандидатури Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив в січні цього року. За його словами, за минулі 4 роки його мандата в Єгипті вдалося досягти зниження інфляції, відкриття понад 10 тис. підприємств у різних сферах, а також значного припливу прямих іноземних інвестицій в країну - близько $ 5,7 млрд.

Другий кандидат, Муса, подав заявку на участь у виборах президента Єгипту в останній момент - за 15 хвилин до закінчення терміну реєстрації претендентів. Серед передвиборних обіцянок Муси - установка контролю над цінами, прийнятними для частини населення з низьким доходом, відкриття більшої кількості фабрик, а також боротьба з пробками, які є серйозною проблемою для жителів Каїра.

"Моя мета - розвиток країни в тому ж напрямку, в якому її розвивав ас-Сісі", - наводить "Аль-Джазіра" слова Муси.

Центральна виборча комісія Єгипту очікує прозорих і чесних виборів, однак експерти вважають, що переможцем у будь-якому випадку стане діючий глава держави. Опозиційні сили закликають виборців приєднатися до бойкоту виборів, називаючи їх лише імітацією демократичного голосування.

"Для спостерігачів і обивателів очевидно, що Муса виступає лише в ролі маріонетки на цих виборах", - сказав в інтерв'ю "Аль-Джазіра" один з політологів.

"Його пропозиції, висунуті під час передвиборної кампанії, буде неможливо втілити в зв'язку з економічною кризою, яка панує в Єгипті через А.Ф. ас-Сісі", - впевнений активіст Салман аль-Бадрі.

Телеканал Euronews підкреслює, що спочатку очікувалося проведення президентських виборів в два тури. Проте, з урахуванням наявності лише двох кандидатів, підсумки можуть бути відомі вже в середині наступного тижня.

Президентські вибори в Єгипті стануть третіми після революції 2011 року, внаслідок якої Хосні Мубарак, що правив країною з 1981 року, позбувся влади. Для перемоги в першому турі виборів кандидату необхідно набрати 51% голосів.

Попередні вибори президента Єгипту відбулися в 2014 році. Тоді ас-Сісі набрав майже 97% голосів, а його єдиний суперник - лідер лівоцентристів Хамдін Саббаха - близько 2,9% голосів і визнав свою поразку.