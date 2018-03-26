В Житомирі вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

На честь відомого провідника українського національно-демократичного визвольного руху кінця 1980-1990 років В’ячеслава Чорновола в Житомирі названа вулиця, на фасаді бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка розташоване меморіальне погруддя.

Житомиряни шанують видатного українського діяча, який був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акта проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Сьогодні, 26 березня, з нагоди 19 роковин від дня загибелі В’ячеслава Чорновола відбулось покладання квітів до меморіального погруддя політика. Серед тих, хто прийшов цього дня вклонитися пам’яті видатної людини були представники влади, громадськості, духовенства, Народного Руху України.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора