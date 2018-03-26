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Вчені Німеччини створили сонцезахисні окуляри на сонячних батареях

26 березня, 2018 - 21:05
Фото: Сikavosti.com

Вчені з Технологічного інституту Карлсруе в Німеччині винайшли перші в світі сонцезахисні окуляри, які працюють на сонячних батареях, передає «Рубрика».

Світлові панелі вбудовані в лінзи аксесуара, на дужках розміщені мікропроцесор і два невеликих дисплея. При цьому наголошується, що дизайн і вага новинки нічим не відрізняється від звичайних сонцезахисних окулярів.

Матеріалом для фотоелементів став не звичний в цій ролі кремній, а органічний полімер, особливістю якого є підвищена гнучкість і здатність комбінуватися навіть з недорогими матеріалами.

Функціональність окуляр збережуться навіть в приміщеннях при стандартній освітленості, властивої офісам або гостинним.

На думку вчених, у майбутньому розроблену ними технологію можна буде застосувати на вікнах або у верхньому склінні будівель, а також впровадити в окуляри для корекції зору. Крім того, зібрану сонячну енергію передбачається використовувати для живлення зовнішніх пристроїв, таких як слухові апарати або крокоміри.

Джерело: День

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