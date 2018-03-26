Вчені винайшли робо-рибу, яка допоможе вивчати глибоководних тварин (відео)

Дослідники з Лабораторії обчислювальної техніки і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту розробили рибу-робота під назвою SoFi.

Про це пише Еспресо з посиланням на Mashable.

Як пише видання, вона може самостійно плавати і реалістична в своїх рухах, щоб не турбувати інших морських тварин. Її основним завданням стане спостереження за життям глибоководних тварин, до яких вченим важко дістатися самостійно.

SoFi може плавати, обробляючи електричні сигнали, які подає їй вчений, фотографувати і знімати відео на глибині понад 15 метрів; один файл вона може зняти і відправити протягом 40 хвилин.

Функціональні результати були отримані на випробувальних зануреннях, проведених в Фіджі, і були задокументовані в журналі Science Robotics.

У тому ж науковому виданні можна прочитати про подробиці управління рибою. Вчений-водолаз контролює її за допомогою водонепроникного контролера, дозволяючи рухатися по прямій, повертати або переміщатися вгору та вниз.

На відміну від інших автономних підводних апаратів, SoFi не прив'язана до човна або не обладнано громіздким пропелером.

Замість цього спина робота виконана із силіконового каучуку і гнучкого пластику - це чохол, під яким ховається електронна начинка. Крім того, в корпусі робота встановлена ​​камера, що дозволяє йому вести високоякісну зйомку навіть на великій глибині. Апарат живиться літієвим полімерним акумулятором, який встановлюється на звичайних смартфонах.

"Ми дуже раді можливості використовувати систему, яка дозволить наближатися до морського життя на ту відстань, на яку не може наблизитися людина", - зазначив автор статті і один з розробників робота Роберт Кацманн.

Вчені мають намір і далі поліпшувати SoFi - в першу чергу, це стосується швидкості, роботи системи насосів і дизайну тіла пристрою.