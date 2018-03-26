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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Внаслідок протестів у Каталонії були поранені 98 людей

26 березня, 2018 - 09:14
Фото Reuters

У результаті зіткнень з поліцією на демонстраціях в Каталонії 98 людей отримали поранення. Про це повідомляє каталонська медична служба в Twitter.

"Служба медичної допомоги надала в цілому допомогу 98 разів, в основному - забої. 90 людей постраждали в Барселоні, всі другорядного характеру (з них 22 - співробітники правоохоронних органів), 7 - в Льєйді і 1 - Таррагоні", - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомляє про трьох заарештованих.

Іспанське інформаційне агентство Efe оцінило кількість мітингувальників у 55 тис. чоловік в центрі Барселони. Також відбулися демонстрації біля повпредств уряду Іспанії в Жирона, Таррагоне і Льєйді.

Причиною демонстрацій стало те, що сьогодні вдень німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією. У Барселоні на вулиці вийшли тисячі людей з каталонськими прапорами.

Джерело: 112 Україна

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