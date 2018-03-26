Єврокомісія у питанні з Каталонією підтримує іспанський уряд

Європейська комісія не змінила своєю позиції у питання Каталонії і підтримує іспанський уряд. Про це заявив речник Єврокомісії Олександр Вінтерштейн, коментуючи затримання у Німеччині екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

"Ми завжди відстоювали позицію, що це внутрішнє питання Іспанії, яке має вирішуватися відповідно до Конституції", - сказав Вінтерштейн, передає ЄП.

Журналісти вказали на те, що країни часом можуть зловживати виданням європейського ордеру на арешт для переслідування, наприклад, політичних опонентів.

Річник Єврокомісії не став коментувати цю ремарку, зазначивши, що "видання ордеру – звичайна процедура співпраці між країнами".

Екс-главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

Пучдемон провів ніч у тюрмі німецького міста Ноймюнстер і сьогодні постане перед адміністративним судом федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.