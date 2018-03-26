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За день бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО

26 березня, 2018 - 18:55
Фото Reuters

Сьогодні бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби агресор здійснив 20 обстрілів позицій наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях у Водяному. Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП та кулеметів противник обстріляв наші опорні пункти неподалік Новгородського. 

У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

Джерело: День

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