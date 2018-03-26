Заповненість українських ПСГ зменшилася до 25%

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 березня зменшився до 8,035 млрд куб. м. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 75,87 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 24 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,47 млн куб. м, з Угорщини - 6,04 млн куб. м, з Польщі - 2,54 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.