Запуск ракети Falcon 9 пробив величезну діру в іоносфері Землі

Успішний запуск ракети-носія Falcon 9 від SpaceX в серпні 2017 року утворив тимчасову діру в іоносфері Землі.

Причиною утворення такої діри стали незвичайна траєкторія ракети і вага корисного навантаження, пише Ars Technica.

Зазвичай незабаром після запуску більшість ракет змінює траєкторію руху і летить не вертикально вгору, а, найчастіше, майже паралельно поверхні Землі. Це потрібно для зменшення тиску на ракету. Проте в серпні минулого року ракета SpaceX Falcon 9 не здійснила подібного маневру.

У цьому запуску ракета з легким тайванським супутником Formosat-5 досягла висоти 300 км приблизно через 5 хвилин, і через її вертикальний рух вона створила не традиційну V-подібну хвилю, а гігантські кругові ударні хвилі, які розтягнулися більш ніж на 1,8 мільйона квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює чотирьом територіям Каліфорнії або трьом територіям України.

За допомогою комп'ютерної симуляції ракетних пусків вчені з Тайванської університету дійшли висновку, що ракета під час руху за вертикальною траєкторією спричиняє набагато більші атмосферні збурення, ніж під час руху за більш пологою. Іоносферна діра, яка з'явилася через 13 хвилин після запуску, потенційно мала велике значення для систем GPS. Falcon 9 виснажила рівні плазми у 900-кілометровій зоні іоносфери, що, на думку вчених, спричинило 1-метрову помилку в програмах GPS-навігації.

Сама по собі викликана Falcon-9 помилка для навігаційних пристроїв GPS не була занадто великою. Але експерти відзначають, що більш часті і більш потужні запуски з такими порушеннями можуть значно спотворити GPS-навігацію.

"Людина вступає в епоху, коли запуск ракет стає звичайним і частим через зниження вартості за рахунок багаторазових ракет. Між тим, люди розробляють потужніші ракети для відправки вантажів на інші планети. Ці два фактори будуть поступово впливати на середню і верхню атмосферу Землі, і варто звернути увагу на це", - заявив Чарльз Лін, геофізик Національного університету Чен Гун в Тайвані і провідний автор дослідження.

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