Засідання Комісії Україна-НАТО має відбутися 28 березня, - Климпуш-Цинцадзе

Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів має відбутись у середу, 28 березня. Про це під час прес-конференції сказала віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

"Я планую, що буквально у середу у нас відбудеться Комісія Україна-НАТО на рівні послів країн-членів НАТО в Брюсселі, де ми зможемо максимально представити основні положення Національної програми на 2018 рік", - зазначила віце-прем'єр.

Нагадаємо, у лютому у НАТО заявили, що зустріч Комісії Україна-НАТО в Альянсі поки не планують. Як повідомляли тоді деякі ЗМІ, Угорщина виконала свою обіцянку і застосувала право вето, щоб заблокувати зустріч Комісії Україна-НАТО.

У березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.