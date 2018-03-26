"Золота Дзига": Стали відомі претенденти на кінопремію

У номінації "Найкращий фільм" Другої Національної кінопремії "Золота Дзига" представлено стрічки "Dzidzio Контрабас" режисера Олега Борщевського, "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва, "Припутні" Аркадія Непиталюка, "Рівень чорного" Валентина Васяновича і "Стрімголов" Марини Степанської. Про це поінформувала на прес-конференції 26 березня президент ОМКФ, ініціатор створення Української кіноакадемії та Національної кінопремії Вікторія Тігіпко, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, у номінації "Найкращий режисер-постановник" (Премія ім. Юрія Іллєнка) прізвище Ахтема Сеітаблаєва відсутнє. Тут змагатимуться за першість Валентин Васянович ("Рівень чорного"), Сергій Лозниця ("Лагідна") та Аркадій Непиталюк ("Припутні").

У номінації "Найкращий актор у головній ролі" на нагороду претендуватимуть В'ячеслав Довженко ("Кіборги"), Михайло Хома ("Dzidzio Контрабас"), Дмитро Хом'як ("Припутні"), а у відповідній "ждіночій" категорії - Даша Плахтій ("Стрімголов"), Олена Узлюк ("Припутні"), Лілія Яценко ("Чужа молитва").

Як повідомила Тігіпко, 26 березня стартує онлайн-голосування у номінації "Вибір глядача" - це одна з 4-ох нових категорій Національної кінопремії (крім неї, ще є "Найкращий художник з гриму", "Найкращий художник з костюмів", "Найкращий звукорежисер"). У цій номінації представлено топ-10 українських фільмів, які за період прокату за 2017 рік переглянуло найбільше глядачів. Це - вже згадані "Dzidzio Контрабас", "Кіборги", "Припутні", а також "IZI" режисера Андреа Маньяні, "Інфоголік" (Валентин Шпаков та Владислав Климчук), "Межа" (Петер Беб'як), "Мир вашому дому" (Володимир Лерт), "Сторожова застава" (Юрій Ковальов); "Червоний" (Заза Буадзе), "Чужа молитва" (Ахтем Сеітаблаєв). Голосування у номінації "Вибір глядача" завершиться 16 квітня.

Арт-директор Української кіноакадемії та Національної кінопремії Алік Шпилюк поінформував, що всі ці фільми можна буде переглянути в кінотеатрі "Жовтень", і висловив сподівання, що ініціативу підтримають і інші кінотеатри.

Як зазначалося, голосування членів академії за номінантів розпочинається вже сьогодні.

Водночас ім'я лауреата, що отримає почесну статуетку "Золота Дзига" у номінації "За внесок у розвиток українського кіно", уже відоме - це режисер, сценарист, педагог Вячеслав Криштофович.

Переможці будуть оголошені під час урочистої церемонії вручення нагород Національної кінопремії 20 квітня 2018 року.

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