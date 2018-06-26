Америка має "активізувати свою гру" в Арктиці, - глава Пентагону

США повинні "активізувати свою гру" в Арктиці та серйозно зайнятися цією частиною світу, яка стає все більш важливою для Сполучених Штатів. Про це заявив американський міністр оборони Джеймс Меттіс, передає УНН із посиланням на Reuters.

За його словами, Штатам необхідно активізувати свою діяльність в Арктиці і вивести її на новий рівень.

"Безумовно, Америка повинна продовжити свою гру в Арктиці. У цьому немає ніяких сумнівів", — сказав Меттіс.

Глава Пентагону уточнив, що, зокрема, Вашингтону необхідно розширити присутність в цьому регіоні Берегової охорони США. Також він додав, що через потепління в Арктиці можна використовувати цю територію як в транспортних цілях, так і для розвідки енергоносіїв.

Нагадаємо, Норвегія попросить Сполучені Штати більш ніж удвічі збільшити кількість американських морських піхотинців у країні та розмістити їх ближче до кордону з РФ.