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Британський принц Чарльз присвятив в лицарі учасника групи Bee Gees Баррі Гібба

26 червня, 2018 - 20:11
Фото: AP

Британський принц Чарльз присвятив в лицарі останнього, що залишився в живих, учасника диско-групи Bee Gees Баррі Гібба, повідомляє AOL.

Отримавши титул від спадкоємця престолу в Букінгемському палаці, 71-річний Гібб сказав, що присвячує це досягнення своїм братам Морісу і Робіну, разом з якими він заснував гурт Bee Gees і які померли у 2003 та 2012 році, відповідно.

"Якби не брати, я б тут не стояв. Сподіваюся і молюся, що вони знають, що сталося і пишаються мною", - сказав Баррі Гібб під час церемонії посвяти.

Співак і поет-пісняр Баррі Гібб отримав лицарський титул за свої досягнення в музиці і за благодійність.

У складі Bee Gees він написав разом з братами такі хіти, як Night Fever, Stayin Alive, Jive Talkin, Words та ін. Пісні Bee Gees склали саундтрек до фільму "Лихоманка суботнього вечора", який став у США 15 разів платиновим і очолював чарт Billboard 200 з січня по липень 1978 року.

Джерело: 112 Україна

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