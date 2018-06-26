Данія протягом 5 років виділить на підтримку України 2,2 млрд грн

Протягом наступних п’яти років Данія виділить на підтримку України 530 млн данських крон (2,2 млрд гривень). Про це йдеться у статті прем’єр-міністрів України і Данії на сайті "ЄП".

Кошти підуть на підтримку ефективного урядування, захист прав людей та стійке економічне зростання в Україні.

Прем’єри Володимир Гройсман та Ларс Люкке Расмуссен відзначають, що міжнародна підтримка українських зусиль щодо реформ є особливо важливою на тлі спроб РФ зупинити західний курс України.

"Для України частиною відповіді на цей виклик є подальше відстоювання європейських цінностей та побудова реформованого і процвітаючого суспільства. Європа зацікавлена в підтримці цих зусиль", - наголошується у статті.

Зауважимо, 27 червня у Копенгагені відбудеться Конференція з питань реформ в Україні. Як відзначають глави урядів, вона має на меті пришвидшити темп реформ в Україні.

"Конференція у Копенгагені – це не просто місце, де збираються урядовці. Ця подія стане також драйвером реформ в Україні та за кордоном, драйвером підтримки реформованої України та її тіснішого партнерства із міжнародною спільнотою", - йдеться у статті.

Нагадаємо, у лютому міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен оголосив про початок нової програми підтримки України, що передбачає виділення €65 млн.