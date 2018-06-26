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Денісова: Клих, який голодує з 8 червня, у критичному стані

26 червня, 2018 - 15:36
Фото RFE/RL

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вкотре звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової щодо українського політв’язня Станіслава Клиха, який утримується в пенітенціарній установі на території РФ. Про це у вівторок, 26 червня, повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР з прав людини.

Денісова у зверненні зазначила, що 21 травня 2018 року направила лист до Омбудсмена РФ з проханням посприяти медичному обстеженню та особистому відвідання нею Станіслава Клиха, а також посприяти його звільненню.

"Станом на цей час відповіді на вказані листи не отримані. З жовтня 2017 року не відбуваються зустрічі Станіслава Клиха з його батьками. Згідно з наявною інформацією, з 8 червня 2018 року Станіслав Клих оголосив голодування,  і зараз стан його здоров’я знаходиться в критичному стані. За повідомленнями матері, у Станіслава Клиха серйозні проблеми з нирками та серцем", - йдеться у повідомленні. 

Враховуючи зазначене, Денісова наполегливо просить Москалькову сприяти проведенню незалежного медичного обстеження Клиха українськими чи міжнародними лікарями. А також повідомити про результати перевірки з наданням відповідного медичного висновку. Крім того, забезпечити в найближчий час особисту зустріч Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі Станіславом Клихом.

"Також укотре прошу Вас сприяти терміновому звільненню Станіслава Клиха з гуманітарних підстав", - наголосила Денісова. 

Нагадаємо, у квітні Станіслав Клих, засуджений у РФ до 20 років колонії суворого режиму, нібито, за участь у "новорічному штурмі" Грозного 1995 року, скаржився на умови утримання у Верхньоуральській колонії та вимагав переводу в іншу колонію.

Джерело: День

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