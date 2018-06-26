Денісовій відмовили в зустрічі з політв'язнем Сущенком

Уповноваженому з прав людини в Україні Людмилі Денісовій відмовили в зустрічі з політв'язнем Романом Сущенком. Про це український омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook.

"У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено", - написала вона.

За її словами, вона надала всі необхідні документи ще 14 червня, а 15 червня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування політв'язня.

18 червня омбудсмен надала ці документи в Лефортовому, де тримають українця. Але їй було відмовлено в зустрічі без пояснення причин.

"20 червня знову звернулася до Московського міського суду. Зустрічі з головою суду, мої щогодинні дзвінки, направлені листи з проханням пришвидшити рішення результату не дали", - пише Денісова.

Сьогодні, 26 червня, вона зустрілася з головою суду Фоміним, який мав ухвалити рішення. Він зазначив, що це питання дуже складне і ухвалив рішення - відмовити в зустрічі.

Людмила Денісова зазначає, що, згідно з домовленостями Петра Порошенка та Володимира Путіна від 9 червня, підтвердженими 21 червня, їй надано гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв'язнів, яких тримають на території РФ і в Криму.

"Уже два тижні я чекаю на реалізацію наданих мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з тих українців, до яких у мене гарантований безперешкодний доступ", - пише вона.

Нагадаємо, Мосміськсуд у Росії 4 червня ухвалив вирок у вигляді 12 років колонії суворого режиму за шпигунство громадянину України Роману Сущенку. Процес у справі щодо нього відбувався в закритому режимі, тому суд оголосив тільки вступну і резолютивну частини вироку.

Водночас у російських ЗМІ з посиланням на джерело з'явилася інформація про те, що Сущенка засудили за спробу розвідати про наступ "ДНР" на Маріуполь.

Громадський захисник журналіста Марк Фейгін допускає, що Сущенка можуть обміняти.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка в кінці вересня 2016 р. Його звинуватили в шпигунстві. Адвокат заявляв, що Сущенку загрожують 20-річним тюремним терміном у разі невизнання ним вини. Україна неодноразово зверталася до РФ з вимогою негайно звільнити журналіста.