До Львова з Америки привезли архів Святослава Гординського

Раритети, а їх – понад сто, з-за океану до міста Лева доставила донька видатного мистця, поета, мистецтвознавця, літературознавця, перекладача, організатора культурного життя в Галичині Святослава Гординського (1906–1993) – Лариса, щоби подарувати малюнки, ескізи, книжки та документи Національному музею ім. Андрея Шептицького та Національному літературно-меморіальному музею Івана Франка.

«Батько дуже хотів, щоб його архіви привезли до Львова, – зазначила, зокрема, пані Лариса. – Усі ці рисунки і книжечки він примудрився вивезти з України під час Другої світової війни. Зберіг, перебуваючи й у німецьких таборах, та дістався з ними кінцевої точки – Америки. І зараз, за бажанням покійного, повертаємо їх до Львова».

Отож відтепер у Нацмузеї та у Домі Франка зберігатимуться рисунки Святослава Гординського, також – Олекси Новаківського, Михайла Мороза, Степана Луцика, Едварда Козака. А ще – документи Гординського, і це його паризькі дипломи – з Академії Жульєна (1928 р.) та Академії Леже (1929 р.), книжки початку ХХ ст., перші збірки Гординського з його правками тощо.

Варто додати, що Святослава Гординського, без якого не відбувалася жодна визначна мистецька подія в Україні від 1930-х до1990-х, завдяки чому він назавжди ввійшов у світ української культури, вклавши в неї колосальні знання та енергію, добре знають і люблять у Львові.

2010-го у Національному музеї ім. Андрея Шептицького презентували книжку авторства Романа Лубківського, Василя Пилип’юка та Христини Береговської «Світи Святослава Гординського». 2013-го – видання «Святослав Гординський про мистецтво» (антологія статей Гординського від 1929 до 1993 рр., яка містить 267 позицій). Також 2013-го Роман Лубківський та Христина Береговська передали архів Святослава Ярославовича Львівському національному музею, і це 25 пакунків, які містили ескізи до монументальних розписів та мозаїк, рисунки, листи, чернетки статей, окремі видання з власної бібліотеки, прозірки та фотографії, а також колекцію медалей скульптора В. Масютина. Окрасою цієї збірки є монументальний графічний портрет Митрополита Андрея Шептицького, виконаний Олексою Новаківським.

У вересні 2017-го представляв книжну про Святослава Ярославовича й Богдан Горинь – презентація видання «Святослав Гординський на тлі доби» (есе-колаж у двох книгах. Книга І) відбувалася у Львівській галереї мистецтв.

Насамкінець варто, вочевидь, додати, що всі ці події висвітлювалися на шпальтах нашого видання (див. публікації від 6 жовтня 2010-го, 27 квітня 2013-го, 22 листопада 2014-го та 9 вересня 2017-го).

Не оминув увагою «День» і теперішньої.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів