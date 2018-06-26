Екс-генсек НАТО потрапив у чорний список США через візит у Іран

Вашингтон відмовив у в'їзді до Сполучених Штатів колишньому генсеку Північноатлантичного альянсу і екс-міністру закордонних справ Іспанії Хав'єра Солане.

Політик повинен був прибути в США для виступу в Брукінзькому інституті.

Як пише El Pais, рішення США пов'язано з візитом Солани до Ірану. Джерела в американському посольстві пояснили, що система автоматично відхиляє запит на в'їзд, якщо в паспорті є відмітка про відвідування Ірану, Іраку, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі чи Ємену.

Тепер для в'їзду в США Солані, який займав пост генерального секретаря НАТО в 1995-1999 роках, доведеться оформляти візу.