Ган закликав розпочати переговори про членство Македонії та Албанії в ЄС вже цього тижня

Комісар ЄС із питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган 25 червня закликав Євросоюз розпочати переговори про членство з Македонією та Албанією вже цього тижня, передає Радіо Свобода.

«Гадаю, всі повинні знати, наскільки важливо дати позитивний сигнал регіону (Західних Балкан – ред.)», – сказав чиновник на міжурядовій конференції ЄС–Чорногорія в Люксембурзі.

За словами Гана, Македонія має бути «винагороджена» за підписання в цьому місяці угоди з Грецією про зміну назви країни, що може завершити 27-річну суперечку між Афінами та Скоп’є.

«Я думаю, що якщо це не буде належно винагороджено, це матиме негайний і величезний вплив на стабільність регіону», – сказав Хан.

Нагадаємо, Македонські законодавці 20 червня ратифікували угоду з Грецією щодо зміни назви колишньої югославської республіки. Депутати погодилися з перейменуванням країни на Північну Македонію.

Тепер у вересні відбудеться загальнонаціональний референдум, після чого грецькі законодавці також мають ратифікувати домовленості.

Суперечка між Скоп’є та Афінами бере початок з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її однойменного регіону.

Через заперечення Греції Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилається на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.

Зазначимо, що Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписати угоду про зміну назви колишньої югославської республіки, заявивши, що він порушує конституцію.