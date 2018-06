Harley-Davidson почне переводити виробництво з США до ЄС для уникнення мит

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson перенесе частину виробництва зі США, щоб обійти мита Європейського союзу.

Про це йдеться в даних, які 25 червня компанія подала в Комісію із цінних паперів і бірж США, передає Reuters.

22 червня європейська влада підвищила мита на ввезення американських мотоциклів із 6% до 31%. За оцінкою Harley-Davidson, через це вартість транспортних засобів для Європи могла зрости на $2,2 тис. Річні витрати могли становити від $90 млн до $100 млн.

Щоб уникнути підвищення цін на продукцію, компанія вирішила протягом 18 місяців розширити випуск мотоциклів для ринку ЄС на заводах в Індії, Бразилії, Австралії та Таїланді.

Harley-Davidson у 2017 році продала в ЄС приблизно 40 тис. мотоциклів, що становить 16,5% усіх продажів компанії, зазначає Reuters.

“Здивований тим, що Harley-Davidson (базується в місті Мілуокі, штат Вісконсин, — прим. Ред.) стали першою з компаній, які підняли білий прапор. Я важко боровся за них, а в підсумку вони не будуть платити мита при продажах в ЄС, який завдав нам великої шкоди у торгівлі на 151 млрд доларів”, — написав Трамп у своєму мікроблозі в Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.