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Італія пропонує зробити мігрантські центри в Африці

26 червня, 2018 - 18:35
Фото Reuters

Італія запропонувала організовувати мігрантські центри в Африці, аби зупинити потік шукачів притулку, що прямують до Західної Європи через Середземне море. Про це повідомляє Reuters.

«Приймальні та ідентифікаційні центри в Північній Африці мають бути створені», - заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Лівії - головної відправної точки для більшості мігрантів на шляху до Європи через море.

Італійський міністр уточнив, що такі центри, на його думку, мають бути розміщені на півдні Лівії, у Нігері, Малі, Республіці Чад і Судані. Він додав, що ЄС має фінансувати заходи в Африці щодо стримування неконтрольованої міграції до Європи.

Утім, офіційна влада Лівії, яка не повністю контролює територію країни, не має особливого бажання до створення мігрантських центрів.

Новий італійський уряд закрив свої порти для гуманітарних суден, які курсують у Середземномор'ї, наголошуючи, що ЄС мусить розділити тягар прийому біженців, яких сотнями рятують на морі щомісяця.

Як відомо, Італія, розташована близько до Лівії, прийняла з 2014 року 650 тисяч мігрантів, що прибули Середземним морем.

Джерело: Укрінформ

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