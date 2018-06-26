Італія запропонувала створити в Африці центри для біженців: Лівія одразу відмовилася

Італія закликала до створення центрів для мігрантів в Африці, щоб зупинити приплив шукачів притулку до країн Західної Європи. Пропозицію озвучив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні під час візиту до Лівії, повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

"Необхідно створити центри прийому та ідентифікації", - заявив Сальвіні, подякувавши також лівійській береговій охороні за "відмінну роботу" у порятунку та перехопленні мігрантів.

Проте уряд Тріполі, який не контролює всю Лівію, не хоче створювати прийомні центри. Заступник прем'єра в уряді національної згоди Лівії Ахмед Майтиг заявив, що уряд готовий вирішувати проблему міграції, "але ми повністю відкидаємо будь-які міграційні табори в Лівії".

Після повернення в Італію Сальвіні заявив, що такі центри повинні бути створені на південь від Лівії, в Нігерії, Малі, Чаді та Судані.

Італія, яка розташована неподалік від Лівії, з 2014 року прийняла близько 650 тисяч човнів з мігрантами.

Нагадаємо, у середині червня прем'єр Італії Джузеппе Конте і президент Франції Еммануель Макрон запропонували створити можливості для притулку в країнах, звідки біженці намагаються дістатися Європи.

Минулого тижня Італія відмовилася приймати 629 мігрантів, які були врятовані кораблем Aquarius. У підсумку прем’єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти корабель в порту Валенсії. Тим часом рятувальний човен Lifeline однойменної німецької місії, який 21 червня у Середземному морі підібрав 224 біженці, досі у морі. Мальта та Італія одразу відмовилися відкривати свої порти для судна.

Як повідомлялося, ультраправий уряд Італії дав розпорядження гуманітарним кораблям не надавати у Середземному морі допомогу кораблям із мігрантами та біженцями на борту.