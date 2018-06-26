Комітет ПАРЄ проголосував за проект резолюції щодо звільнення РФ українських політв'язнів

Юридичний комітет ПАРЄ проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів, захоплених Російською Федерацією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець.

Підготував проект резолюції під назвою "Загрози для життя і здоров’я українських в'язнів у Російській Федерації та окупованому Криму" глава литовської делегації в асамблеї, член ЄНП Емануеліс Зінгеріс.

Резолюція закликає Російську Федерацію негайно звільнити усіх українців, затриманих у Росії та в окупованому Криму на підставі сфабрикованих та політично мотивованих обвинувачень. Відзначається, що таких ув’язнених сукупно – понад 70.

До часу їхнього звільнення резолюція закликає поважати права затриманих, зокрема, що стосується "заборони тортур та негуманного чи принизливого ставлення чи покарання та забезпечення права на доступ до необхідної медичної допомоги".

Документ також закликає утриматися від примусового годування Олега Сенцова чи будь-кого з інших затриманих, окрім того випадку, якщо це буде необхідно для порятунку їхнього життя.

Резолюція закликає забезпечити доступ для моніторингу стану здоров’я та умов утримання в’язнів для міжнародних спостерігачів, у тому числі для Європейського комітету із запобігання тортурам та нелюдському і принизливому ставленню чи покаранню, Міжнародному комітету Червоного хреста та українському омбудсмену.

Як повідомлялося, у четвер, 28 червня, в Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться термінові дебати щодо утримуваних Кремлем українських політв’язнів, за підсумками яких відбудеться голосування за резолюцію.