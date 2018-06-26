Львівські митці згуртувалися заради порятунку Поморянського замку

Учора у кав'ярні «Штука» (вул. Котлярська, 8) представили виставку «Мистецтво на варті Поморянського замку». В експозиції – пленерні роботи львівських художників, що були виконані після обвалу східного крила Поморянського замку, – Ольги Дуди, Дарії Зав’ялової, Наталки Пухінди, Юрія Сичова-Глазуна, Миколи Ступінського, Івана Турецького та Ірини Фартух. У виставці також беруть участь студенти Коледжу ім. Івана Труша та Лісотехнічного університету.

Організатор показу – ініціативна група з відродження Поморянського замку. Ідея – Ірина Сандуляк, Євген Булавін та Ганна Гаврилів. Акція проходить під егідою Благодійного фонду «Спадщина.UA».

«Усі ці роботи, представлені на виставці «Мистецтво на варті Поморянського замку», – унікальні, – вважають організатори заходу. – Унікальні тим, що саме таким, яким зафіксовано на них замок, ми не побачимо його вже ніколи. Чому? Бо в гіршому разі, за відсутності фінансування, наступного разу на тілі замку будуть нові рани, проте у кращому випадку він отримає нове життя. А перший крок до відродження замку – ревіталізація призамкового парку».

Експозиція буде чинна до п’ятниці, 29 червня, отож всі охочі за бажання матимуть можливість оглянути картини. Але не тільки – купити також. Благодійний мистецький аукціон відбудеться, власне, 29 червня, о 19.00. За кошти, виручені від продажу робіт, організатори акції обіцяють придбати садово-парковий інвентар, аби привести до ладу територією парку. Причому вже найближчим часом – у другому півріччі поточного року.

Довідка «Дня»:

Поморянський замок – пам'ятка історії та архітектури в селищі Поморяни, що у Золочівському районі Львівської області.

Поселення Поморяни існувало вже у XIV столітті. І в ті часи там стояв дерев'яний замок шляхтичів Свинків. Мурований замок замість дерев’яного збудували у першій половині XVI століття – за наказом подільського воєводи Яна а з Сієни.

Загальна площа забудови замку –1206,00 м², загальна площа приміщень замку – 1465,60 м² (з підвалами і горищами – 2509,60 м²).

Замком дуже опікувався академік Борис Возницький, котрий із року в рік говорив на всіх рівнях про те, що замок – у жалюгідному стані.

Влітку 2008 року впав стик двох крил замку. Восени 2011-го впала стіна, а через 2 тижні місцеві мешканці повивозили фірами її цеглу (згодиться ж на господарці!).

Привертали увагу до Поморян й активісти. Та, вочевидь, не достукалися до свідомості чиновників.

У Львівській облдержадміністрації розглядалося питання про передачу замку у концесію терміном на 49 років. Рішення не прийнято досі.

Тим часом замок, не дочекавшись підмоги, руйнується далі – 12 квітня поточного року завалилася стіна його східного крила.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Андрія КУБЯКА та з Вікіпедії.