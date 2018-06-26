Мінекології планує перетворити парки на візитівку України

Міністерство екології та природних ресурсів передбачає розширення природно-заповідного комплексу України та перетворення його на візитівку нашої країни. Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, передає Еспресо.TV.

Під час конференції "Екологія Карпат: екосистема, інновації для збереження та розвитку регіону" Міжнародного Форуму Via Carpatia Полуйко виділив 3 основних елементи екосистеми Карпат - вода, ліси та природно-заповідний фонд. На думку заступника, при розробці будь-яких проектів необхідно думати про водні ресурси, адже нещодавно вчені презентували мапу, на якій зображено водозабезпечення України у 2100 році.

"На цій карті залишилися два регіони з достаньою кількістю води. Це якраз Карпати та район Шацьких озер. Усі інші регіони з дефіцитом води, весь південь - це режим пустелі”, - поділився Полуйко.

Заступник додав, що у дію мають ввести окрему програму "Ліси України", оскільки Україні необхідно засіяти приблизно мільйон гектарів нових земель для покращення лісистості країни.

Усі науковці констатують недооцінені екосистемні послуги, які надає ліс. За деякими показниками, рівень абсорбції CO2 українськими деревами удвічі більший, ніж у решти країн. Наразі площа природно-заповідного комплексу становить 7% території України. Мінекології прагне підняти цей показник до позначки 16%.

"Один з регіонів, на який ми звертаємо увагу, - це наші Карпати. Вже готові до підписання укази президента про розширення національних парків "Зачарований край" та "Синевир". Очікуємо, що нам вдасться розширити національний парк "Верховинський", створюється парк на Львівщині "Бойківщина". Тобто у цьому напрямку ведеться активна робота", - розповів Полуйко.

Бачення Міністерства екології передбачає, що національні парки стануть візитною карткою України та національною гордістю.

"Ми бачимо, що національні парки мають стати центрами сталого економічного розвитку тих територій, на яких вони перебувають”, - підсумував заступник міністра.