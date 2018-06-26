МОЗ опублікувало для обговорення законопроект "Про систему громадського здоров'я"

Міністерство охорони здоров'я опублікувало для обговорення законопроект "Про систему громадського здоров'я".

Документ розробили на виконання розпорядження Кабміну № 1002-р "Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я". Зокрема, це має наблизити країну до створення єдиної системи профілактичної медицини. Відповідно до рішення уряду цю Концепцію мають намір реалізувати протягом до 2021 року.

Окрім того, проект закону має прибрати неузгодженості, які виникли після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також наблизити українське законодавство до європейських норм.

Проект закону вводить поняття "громадське здоров'я" як сферу знань та організовану діяльність щодо зміцнення здоров'я, запобігання хворобам та збільшення тривалості життя.

Передбачається сформувати систему громадського здоров'я, тобто визначити, як будуть взаємодіяти та координуватися різні органи.

Автори проекту пропонують створити Національну раду з питань громадського здоров'я і зробити її постійним консультативно-дорадчим органом Кабміну.

Положення про таку Нацраду має затвердити уряд, як і її склад. При цьому, відповідно до проекту, очолить орган віце-прем'єр-міністр відповідно до функціональних повноважень. Він призначить щонайменше двох заступників та секретаріат.

Передбачається, що Нацрада з питань громадського здоров'я збиратиметься за потреби, але не менше двох разів на рік. Рішення цієї Нацради обов'язково треба буде виконувати.

Щоб вирішити деякі питання, Нацрада може утворювати постійні або тимчасові групи із членів ради та інших людей, яких порекомендує голова чи заступники голови цього органу.

Законопроект визначає статус та функції Національного центру громадського здоров'я, який було створено для профілактики захворювань та протидії потенційним загрозам здоров'ю.

Національний центр разом з іншими органами має проводити епідеміологічний нагляд за багатьма напрямками, зокрема збирати інформацію про народжуваність та смертність; інфекційні та неінфекційні хвороби; соціальне та психологічне здоров'я; професійні хвороби; інфекції, що передаються при наданні медичної допомоги; імунопрофілактику тощо.

Отримавши інформацію, Наццентр має сформувати інформаційний фонд громадського здоров'я. Передбачається, що відкрита база даних буде на сайті Наццентру і її будуть використовувати для виявлення небезпечних чинників, прогнозування стану здоров'я населення та розроблення довгострокових заходів.

У складі Національного центру громадського здоров'я мають створити оперативно-диспетчерський відділ, який працюватиме цілодобово; бригади оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров'я та мережу референс-лабораторій для епідеміологічного нагляду.

Згідно із законопроектом, обслуговувати людей у сфері громадського здоров'я мають регіональні центри.

У МОЗ очікують, що внаслідок ухвалення цього законопроекту "вищі ланки керування будуть додатковими або другорядними при вирішенні завдань, які виникають на нижчих щаблях".

"В кожній області функціонуватиме регіональний центр громадського здоров'я, який буде опікуватися питаннями збереження здоров'я населення, проведення епідеміологічного нагляду, профілактикою хвороб та здійснюватиме заходи боротьби з епідеміями", - зазначають у МОЗ.

Зокрема, передбачається, що саме у регіональних центрах матимуть розраховувати, скільки ресурсів треба для того, щоб дбати про населення на певній території, а в разі надзвичайних ситуацій звертатимуться до Національного центру громадського здоров'я по підтримку (а за результатами виконання оперативний функцій - розповідати йому про результати).

Окрім того, законопроект у прикінцевих положеннях викладає у новій редакції закон "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Таким чином мають намір врегулювати контрольні функції різних органів у тих сферах, які можуть бути небезпечними для санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.