Микольська призупинить роботу на посаді торгпреда України та переїде до США на навчання, - ЗМІ

Торговий представник України та заступник міністра економрозвитку і торгівлі Наталія Микольська у найближчі місяці призупинить роботу в України та тимчасово переїде в США для навчання у Стенфордському університеті. Про це пише "ЄП" із посиланням на кілька джерел у МЕРТ та в оточенні торгпреда.

Микольська повідомила про це колегам у минулу суботу, під час святкування дня державного службовця, зазначають співрозмовники видання.

Наразі немає певності у тому, чи буде уряд призначати нового повноцінного торгпреда, чи обере виконуючого обов’язки. За даними джерел, швидше за все Микольська не буде звільнятися з посади, а візьме неоплачувану відпустку для навчання.

Курс навчання, у якому братиме участь заступниця міністра, розпочинається з початку вересня та триватиме 10 місяців. Таким чином, Микольська повернеться до України на офіційному старті парламентської виборчої кампанії.

Наталія Микольська обіймає посаду та заступниці міністра від квітня 2015 року, почала працювати в уряді Яценюка, та зберегла посаду після призначення уряду Гройсмана. Під її керівництвом проходили кілка переговорів щодо зон вільної торгівлі, в тому числі підписана угода про ЗВТ між Україною та Канадою.