На Донеччині запустили нову насосну станцію вартістю понад $800 тисяч

У селі Карлівка (Донецька область) була запущена Карлівська насосна станція, яка забезпечить безперебійне водопостачання понад 300 тисяч людей у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Повідомляється, що в станцію було інвестовано протягом двох років понад $800 тис.

"Доступ до води є питанням першочергової важливості, особливо під час конфлікту. Саме тому ми вклали стільки часу і ресурсів в цей проект, одночасно закликаючи сторони конфлікту робити все можливе, щоб захистити ключові об'єкти водної інфраструктури по обидві сторони лінії зіткнення і уникнути їх пошкодження", - заявив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн.

Відновлення об’єкту здійснювалося в інтересах громад таких населених пунктів, як Білозерське, Білицьке, Селидове, Мирноград, Покровськ, Добропілля, Новогродівка, Гірник, Очеретине, Удачне, Новодонецьке та Українськ.

Проведені роботи включають повне відновлення насосної станції, яка багато років стояла без експлуатації, побудову нових ліній електропередачі до станції та дамби водосховища загальною протяжністю 2,8 км та відновлення роботи гідровузла на водосховищі. Роботи завершено наприкінці минулого року, після чого на об’єкті провели низку тестів перед тим, як станція стала повністю функціональною.